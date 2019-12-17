اكتشاف الذات والتواصل.. ماذا قالت وزيرة السياحة عن أسوان؟ (صور)

كتب – يوسف عفيفي:

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" الذي عقد يومي 11-12 ديسمبر الجاري، بمدينة أسوان بهدف فتح أفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء.

ونشرت الوزيرة تغريدة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: شاركت في مؤتمر "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في عصر أصبحت فكرة السفر تتجه نحو إثراء الذات بالتجارب المختلفة، لا يوجد مكان أفضل من أسوان لتعزيز المعنى الحقيقي لاكتشاف الذات والتواصل والخيال من خلال التعرف على أماكن هذه المدينة الرائعة وأهلها.

وأطلقت مصر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولي يومي 11-12 ديسمبر 2019 بمدينة أسوان، جوهرة النيل والتي تعبر بحق عن الهوية الإفريقية، وارتباطا بتسميتها عاصمة الشباب الإفريقي، وذلك لفتح أفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية بالإضافة الى حضور ممثلين عن كل من: اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا.