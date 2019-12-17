"اتحاد العمال" يبحث تطوير الجامعة العمالية وإنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر

القاهرة- أ ش أ:

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي اجتماعا، اليوم /الثلاثاء/، مع خبراء التعليم الفني؛ لدراسة الرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة العمالية وإنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر.

واستعرض الاجتماع - الذي حضره نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية والأمين العام للجامعة العمالية - الوضع الحالي للأكاديمية بمدينة نصر من حيث الإنشاءات والتجهيزات حسب الدراسات الاستشارية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل الفريق التنفيذي لمشروع الأكاديمية، وعدد الكليات المطلوب إنشاؤها كمرحلة أولى، وكيفية اختيار رئيس الجامعة والفريق العلمي والإداري المعاون وفقا لما هو متبع بالجامعات التكنولوجية الأخرى.​