بالصور.. وزير النقل يتفقد أعمال المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان"

كتب - أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة - أسوان" الصحراوي الغربي، وهي المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق أسيوط الصحراوي الغربي والذي وصلت نسبة تنفيذه 92%.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الكوبري والاهتمام بالعلامات واللوحات الإرشادية، قبل أن يتوجه لتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم للطريق وقطاعات المشروع المختلفة، والتقى بالعاملين والمهندسين وأكد على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال.

وقال الوزير، إن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، وبعرض رصف 12 مترا وإنشاء طريق للشاحانات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا وخرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار.

وشدد على أن يجرى استكمال الرصف الخرساني من المنيا إلى أسوان ليصبح هناك طريق للشاحنات خرساني بالاتجاه من أسوان إلى القاهرة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، موضحا أن الأنفاق المخصصة للتقاطاعات مع الوصلات العرضية التي تصل للطريق الزراعي وتستخدم أيضا للدوران للخلف تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث، لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عمل صناعي (5 كباري +16 نفق).

وأكد وزير النقل، أن الطريق سيكون حرا مثل طرق "القاهرة - الإسكندرية"، و"القاهرة - السويس"، و"شبرا - بنها" الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري، مضيفًا أن هذا الطريق سيكون جزءًا من محور القاهرة / كيب تاون.