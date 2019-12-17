هاني ضاحي: نسعى لنقل خبرات المهندسين المصريين إلى دول أفريقيا

كتب - مصطفى علي:

أبدى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، سعادته بالتنظيم الذي شهده منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مؤكدًا أنه قدم رسائل عديدة للعالم أهمها تبادل الثقافات والحضارات والرؤى.

وقال "ضاحي"، إن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بشباب المهندسين وتطوير مهاراتهم من خلال إتاحة فرص للتدريب في مختلف التخصصات الهندسية، ودعم فتح معامل للتدريب في عدد من النقابات الفرعية، وتمهيد حديثي التخرج لسوق العمل، وتعويض الفجوة بين التعليم والحياة العملية.

وأضاف "ضاحي" في تصريحات لمصراوي، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم، أن الشباب هم مستقبل الوطن "بسواعدهم نبني ونعمر"، ومن بينهم شباب المهندسين، الذين كانوا ومازالو ذراعا أساسية في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها مصر.

ولفت إلى الدور الذي تلعبه النقابة على الصعيد الخارجي، والذي يسهم بدوره في فتح مجالات عديدة ومحاولة وإتاحة فرص عمل لشباب المهندسين، موضحًا أن النقابة تسعى نحو نقل الخبرات المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع العديد من الدول، مثل أوغندا، رواندا، تنزانيا، وزامبيا.