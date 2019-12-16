إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعي "مودة"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد جناح الوزارة الخاص بالمبادرة، إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال اليومين الماضيين للتعرف على المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .

وحرص الرئيس السيسي على متابعة أهداف البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، حيث استمع لشرح من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والقائمين على المشروع.

وانطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.

ويعقد منتدى شرم الشيخ خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم قعاليته غدا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.