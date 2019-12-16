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حدث في 8 ساعات| استمرار فعاليات منتدى الشباب.. وتكليفات حكومية جديدة بتطوير التعليم

07:02 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| استمرار فعاليات منتدى الشباب.. وتكليفات حكومية جديدة بتطوير التعليم

حدث في 8 ساعات

كتب- أسامة عبدالكريم:

شهدت مصر، الاثنين، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة، كان أبرزها استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، ولقاء قرينة الرئيس بوالدة الطفل زين "محارب السرطان"، وتوقعات الأرصاد بعودة درجات الحراراة إلى معدلاتها الطبيعية، وتكليفات جديدية لوزير التعليم بإعداد مبادرات لتطوير التعليم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

منتدى شباب العالم الطفل زين الطقس وزير التعليم أجهزة مخابرات السيسي التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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مايا مرسي تشارك في جلسة "المرأة والحق في التنمية" بمنتدى شباب العالم
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