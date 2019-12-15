​​​الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية في المحافظات

كتب- أحمد مسعد:

كلّف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري في المحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

وكشفت الوزارة اليوم الأحد، في بيان إعلامي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، شنت حملة مكبرة في 9 محافظات هي (الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء) للمرور والتفتيش على 262 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات، ورصدت 130 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا، بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.​