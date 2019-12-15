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السيسي يؤكد لـ أبومازن ثبات الموقف المصري من القضية الفلسيطينة

03:04 م الأحد 15 ديسمبر 2019
السيسي يؤكد لـ أبومازن ثبات الموقف المصري من القضية الفلسيطينة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأحد، نظيره الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح راضي، أن الرئيس السيسي أكد لأبو مازن ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

السيسي محمود عباس أبومازن القضية الفلسيطينة منتدى شباب العالم

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