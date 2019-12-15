والدة "زين" قاهر السرطان: "اللي بيحصل في مصر نعمة كبيرة من ربنا"

كتب- محمد سامي:

قالت رضوى موسى والدة الطفل "زين يوسف" قاهر السرطان، إنها فخورة بابنها عقب ظهوره أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لدعم مرضى السرطان.

وأضافت موسى لمصراوي: "مبسوطة جدًا، واللي بيحصل في مصر حاليًا، فخر ونعمة كبيرة من ربنا".

واستعرض "زين"، رحلته مع مواجهة مرض السرطان. ووجّه الشكر للقائمين على المنتدى، قائلًا: "شكرًا لكم لدعوتي لحضور هذا الحدث المذهل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة، فأنا أصغر مشارك في المنتدى وعندي 12 سنة".

وأصيب زين بمرض السرطان أكثر مرة، لم ييأس، ولم يهادن في مواجهته: "أنا متعافٍ من مرض السرطان، وهذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها منه".

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