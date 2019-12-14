أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

السيسي يصل مقر الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019

06:40 م السبت 14 ديسمبر 2019
السيسي يصل مقر الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، اليوم السبت.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدٍ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل ،تقام داخل 9 قاعات، في مركز المؤتمرات الدولي.

وتعتبر منتديات شباب العالم حدثًا سنويًا عالميًا يُقام في شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق المنتدى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

الرئيس السيسي منتدى شباب العالم مسرح شباب العالم شرم الشيخ

الخبر التالى:

إقبال كبير على جناح المركز "المصري للفكر" بمنتدى شباب العالم (صور)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| افتتاح منتدى شباب العالم 2019