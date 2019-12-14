عضو "تنسيقية الأحزاب": مسرح شباب العالم أبرز أهمية القوى الناعمة لمصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، بافتتاح مسرح شباب العالم بمنتدى الشباب العالم في نسختة الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أهمية القوى الناعمة لمصر، واستخدامها في معالجة القضايا، استمرارًا لنجاحات المنتدى الذي تمتد فعالياته خلال الثلاثه أيام المقبلة.

وقال سيد إن وجود الشاب "جون"، ضحية واقعة التنمر، وجلوسه بجوار الرئيس، يعد رسالة واضحة وقوية، أن أفريقيا في قلب مصر، ورئيسها، وأن الأخوة الأفارقة مرحب بهم دائمًا في بلدهم مصر.

كما أشار عضو التنسيقيه إلى المشاركة الفعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في 10 ورش عمل تمهيدية كمتحدثين على مدار يومين، وطرحهم لعدد من الرؤى والأفكار لمعالجه القضايا التي تمت مناقشتها وصولًا

إلى تقديم التوصيات النهائية لتلك الورش، وأيضًا مشاركتهم في جلستين ضمن الأجندة المطروحة في المنتدى.

وأفاد بأن المنتدى يختلف عن النسختين الماضيتين، من ناحية عدد المشاركين والموضوعات التي ستناقش مدى أهميتها على المستوى الدولي.