وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب
القاهرة - مصراوي:
توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، صباح اليوم السبت.
ونعى مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رحيل النائب سيد حسن فى بيان مقتضب قائلا :"البقاء لله -فقدنا اخا عزيزا وإنسانا نبيلا هو المهندس السيد حسن موسي عضو المجلس الذي وافته المنيه بعد رحلة مع المرض - نعزى أنفسنا جميعا في فقدان الأخ الغالى علينا جميعا".
وأعلنت أسرة النائب، منذ قليل، خبر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.
اقرأ أيضا:
بعد وفاة "شمروخ".. 11 نائبًا رحلوا منذ انعقاد البرلمان الحالي (صور وبيانات)
-
413
-
177
-
142
-
98
-
97
-
94
-
65
-
49
-
44
-
42
-
40
-
38
-
29
-
28