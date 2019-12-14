أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

09:52 ص السبت 14 ديسمبر 2019
وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

النائب السيد حسن موسى

القاهرة - مصراوي:

توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، صباح اليوم السبت.

ونعى مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رحيل النائب سيد حسن فى بيان مقتضب قائلا :"البقاء لله -فقدنا اخا عزيزا وإنسانا نبيلا هو المهندس السيد حسن موسي عضو المجلس الذي وافته المنيه بعد رحلة مع المرض - نعزى أنفسنا جميعا في فقدان الأخ الغالى علينا جميعا".

وأعلنت أسرة النائب، منذ قليل، خبر وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

اقرأ أيضا:

بعد وفاة "شمروخ".. 11 نائبًا رحلوا منذ انعقاد البرلمان الحالي (صور وبيانات)

السيد حسن موسى مجلس النواب لجنة الزراعة

الخبر التالى:

جهاز تنظيم مياه الشرب يوضح طرق التواصل مع المواطنين لتقديم الشكاوى- انفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وصول الكمسري المتهم في واقعة قفز شاب من قطار طنطا إلى المحكمة