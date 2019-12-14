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الاثنين.. المركز الثقافي الصيني يناقش "الرؤية المستقبلية للعلاقات التجارية" مع مصر

03:00 ص السبت 14 ديسمبر 2019
الاثنين.. المركز الثقافي الصيني يناقش "الرؤية المستقبلية للعلاقات التجارية" مع مصر

المركز الثقافي الصيني بالقاهرة

كتب- محمد عاطف:

يقيم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، الاثنين المقبل، في السادسة مساء، ندوة صالون الثقافة الصينية في عيون المصريين، بعنوان "الرؤية المستقبلية للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين".

يحاضر في الندوة كل من: المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع العربى، د محمد هلال عضو مجلس الأعمال المصرى الصينى ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جيزة تك.

تتناول الندوة، الوضع الحالي للعلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الصينية- التعاون الاستثمارى بين الصين وكل من مصر وأفريقية"من التعاون الثنائى إلى متعدد الأطراف"- فلسفة التعاون التجارى المتكافئ بين الدولتين.

المركز الثقافي الصيني القاهرة العلاقات التجارية الصين

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