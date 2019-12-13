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غادة والي تشكر النائب العام لسرعة استجابته للتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها

08:43 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
غادة والي تشكر النائب العام لسرعة استجابته للتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وتوجيهه بالتحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات.

ووجهت الوزيرة ، اليوم الجمعة ، الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.

وفي وقت سابق ، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتابع الواقعة منذ الساعات الأولى لانتشار الأنباء عنها، وتواصلت مع كافة الجهات لضمان إنقاذ الطفل، معربة عن استعداد الوزارة لاستلام الطفل وإيداعه في دار رعاية مناسبة إذا ما قررت النيابة ذلك.

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