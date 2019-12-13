"الزراعة": ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ 2 طن و377 كيلوجراما في 16 محافظة .

وذكر التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد".

وتم تحرير 162 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.