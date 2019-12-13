الحكومة تنفي تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية"

كتب - محمد غايات:

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية"، نتيجة انقطاع المياه بالمجاري المائية المغذية لتلك المحاصيل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، أكدت أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية بمناطق وجود "السدة الشتوية" نتيجة انقطاع المياه عن هذه المناطق، مُوضحةً عدم تأثر المحاصيل الزراعية بهذه المناطق، حيث يتم تطبيق هذا النظام سنوياً تزامناً مع موسم الشتاء وعدم حاجة المحاصيل إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث يتم تطبيقه بهدف صيانة شبكات الري والصرف لتحسين أدائها على مدار العام.

ويبدأ تطبيق نظام "السدة الشتوية" في الفترة من 24 ديسمبر الجاري إلى 3 فبراير من كل عام، وذلك منذ بناء السد العالي، حيث يتم تقسيم هذه الفترة على 5 قطاعات مختلفة (غرب الدلتا، مصر الوسطى، شرق ووسط الدلتا، مصر العليا)، بحيث تكون مدة "السدة الشتوية" لكل إقليم 15 يومًا، وتستغل هذه الفترة لإنجاز الكباري والمشاريع التي تتطلب عدم وجود مياه في الترع مثل مشاريع (التبطين والتحجير والصرف الزراعي).

وتحرص الوزارة خلال فترة "السدة الشتوية" على ضخ مياه تكفي الاحتياجات المائية للشرب وتسيير السفن النيلية، بالإضافة إلى إصدار بيان يومي يوضح الأعمال المُنجزة بمناطق "السدة الشتوية" على مستوى محافظات الجمهورية، لتحقيق التواصل التام مع مستخدمي المياه بكافة قطاعات الدولة، والتأكد من توافر احتياجاتهم من المياه.

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