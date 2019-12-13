"المرأة أكثر كفاءة وأقل فسادًا".. 25 رسالة للسيسي في منتدى التنمية بأسوان (صور)

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كتب - أحمد عبدالمنعم:

تصوير - هاني رجب:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل مهمة، خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي استمر على مدار يومي الأربعاء والخميس.

انطلقت صباح الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.

شارك عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة في المنتدى، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

يرصد "مصراوي"، أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر، الذي أقيم على مدار يومين وجاءت كالتالي:

- إفريقيا تمتلك المقومات لمواجهة التحديات والمشكلات.

- مصر لديها أكثر من 20% احتياطي من الطاقة الكهربائية متاح يمكن نقله لأشقائنا في إفريقيا إذا توفرت شبكة ربط كهربائي.

- لو كان هناك بنية أساسية مشتركة مباشرة بين مصر وتشاد لكان من السهل أن تحصل مصر على كل المنتجات التشادية وهو ما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.

- مصر كانت نموذجًا مصغرًا لما يحدث في إفريقيا.

- تحركنا لتطوير وتأهيل البنية الأساسية في مصر بشكل ضخم، ما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة لمواطنينا.

- تجربتنا في تعاملنا مع التحديات الموجودة في مصر ويوجد مثيل لها في القارة الإفريقية تؤكد أنه ليس لنا مسار غير التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن.

- إذا كانت دول الساحل في إفريقيا تتحدث عن ما يمثله الإرهاب من تحدي كبير فهذا التحدي مازال قائما في مصر ولكننا واجهنا الإرهاب جنبًا إلى جنب بالتوزاي مع خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة في مصر.

- الإرهاب سواء في مصر أو دول الساحل والصحراء أو أي منطقة أخرى في القارة أو خارجها تتطلب منا العمل الجماعي.

- مصر أول من تضررت من الموقف اللي حصل في ليبيا، وندعو للتحرك لسرعة إنهاء هذه الأزمة، التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعًا.

- بعلن أمام الجميع مصر مستعدة إنها تساهم ما أمكن في دعم هذه الدول في مواجهة هذا الإرهاب، إحنا قادرين على مواجهة هذا الأمر وننجح فيه.

- بالنسبة للمسألة الليبية في الشهور القليلة القادمة نكون أوجدنا حل سياسي شامل.

- "تجربتنا في التعامل مع تحدي الإرهاب والحرب الأهلية تم مواجهتهما بالتنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن".

- يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر إلى مصالح مع هذه الدولة.

-- التطرف والإرهاب خلى الناس تشوف الدين اللي نؤمن به بخوف.

- لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة.. وهي أكثر كفاءة وأقل فسادًا.

- البرلمان حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لقانون الأحوال الشخصية.

- كونوا بحق رجال؛ مُرُوْءة، شهامة، اعتدال، وتوازن، وانحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة.

- الرسول قال قبل وفاته وصيتين؛ الأولى تتعلق بالعبادة، والثانية بالحياة، وقال في الأخيرة: استوصوا بالنساء خيرًا.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ وصية الرسول بإكرام واحترام المرأة".

- لما نتكلم عن الدواعش وبوكو حرام، هم يسيئون للمرأة ويؤذونها.. "والله دا لا دين ولا رجولة".

- من هنا أقول لكل السيدات في مصر وأفريقيا والعالم: كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن.. تقدمن وخذن مكانكن الذين تستحقونه".

- لولا المرأة في العالم لما وجدت الإنسانية.

- جميع مناسبات تكريم أسر الشهداء لم تتقدم سيدة وتشتكي بل تقول "مستعدة اقدم ابني التاني علشان مصر".

- المرأة المصرية جابهت قسوة الظروف.

- المرأة أظهرت المعدن الأصيل لتنفيذ أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق.​​