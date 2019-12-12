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جهاز القاهرة الجديدة: بالوعات الأمطار تعمل بكامل كفاءتها- فيديو

11:48 م الخميس 12 ديسمبر 2019
جهاز القاهرة الجديدة: بالوعات الأمطار تعمل بكامل كفاءتها- فيديو

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر جهاز القاهرة الجديدة، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، لعملية تصريف مياه الأمطار بشارع التسعين.

وقال الجهاز، إنه جاري استكمال ازالة آثار الامطار التى هطلت بكثافة شديدة صباح الخميس، لافتا إلى أن حركة المرور تسير بمعدل جيد بشارع التسعين الجنوبي وبالوعات المطر تعمل بكامل كفاءتها.

وكانت بعض الطرق تعطلت، صباح اليوم، نتيجة ارتفاع كثافة المياة في بعض الطرق بعد سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

الأمطار الطقس البالوعات جهاز القاهرة الجديدة

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