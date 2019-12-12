محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عدة مناطق بأحياء القاهرة لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة صباح اليوم الخميس.

وقال محافظ القاهرة، في بيان، إن جميع رؤساء الأحياء، متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لتنفيذ خطة المحافظة في مواجهة أثار الأمطار.

وأشار المحافظ، إلى أن الشفاطات المتوافرة بالأحياء تحركت لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع مما ساعد على انسياب الحركة المرورية.

وأثناء جولة المحافظ لاحظ وجود تجمعات للمياه في منزل كوبرى الملك خالد (اتجاه المقطم)، وعلى الفور تم استدعاء المعدات وإزالة تراكمات المياه.