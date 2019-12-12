"اشتروا بهارات وأكلوا سوداني".. الحكومة تتجول "كاجوال" في شوارع أسوان (صور)

كتب - محمود مصطفى:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا من جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة بعض الوزراء، بشوارع مدينة أسوان، مساء أمس الأربعاء، على هامش مشاركتهم في منتدى السلام والتنمية المستدامة بأفريقيا.

وقال هاني يونس عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" اليوم: "ده رئيس وزراء مصر، ودول وزراء مصر، بيتجولوا في شوارع أسوان الجميلة، ويتحاوروا مع الناس، ويسألوا عن الأحوال، من غير حجاب ولا وسطاء، ويشتروا بهارات وياكلوا سودانى، وياخدوا سيلفي مع المواطنين نظرائهم".

وأضاف: "هي دي مصر التي نريدها، مصر الحلوة، كلنا واحد، يمسك مسئول مننا يؤدي ما عليه ثم يعود مواطنا نحترمه ونقدره، ونتعامل مع بعضنا البعض باحترام وود، سواء في مواقع المسئولية أو دونها.. تحيا مصر".

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي، صباح أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين.