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المترو: عودة حركة الخط الأول إلى طبيعتها بعد إصلاح العطل المفاجئ

11:45 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
المترو: عودة حركة الخط الأول إلى طبيعتها بعد إصلاح العطل المفاجئ

مترو الانفاق

كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين "حلوان - المرج الجديدة"، اليوم الخميس.

وأوضح "عبدالهادي" في بيان اليوم، أنه تم إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان نتيجة لسقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وشدد على أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.

وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية، وسط توقعات باستمرار الطقس السيئ حتى نهاية اليوم.

مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي عطل مفاجئ حلوان المرج الجديدة

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