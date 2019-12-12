التعليم تحدد المستندات المطلوبة لاستلام "التابلت"

كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس لعام 2019/2020.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال ديسمبر الجاري.

وينشر "مصراوي" المستندات المطلوبة للطلاب على النحو التالي:

- التوجه للمدرسة وتسليم الأوراق.

- صورة من شهادة الميلاد للطالب.

- صورة من بطاقة الأب أو ولي الأمر في حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى.

- صورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية.

- حافظة بلاستيك بكبسولة مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسي.​