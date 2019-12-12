التعليم تحدد المستندات المطلوبة لاستلام "التابلت"
كتب - أسامة علي:
حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس لعام 2019/2020.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال ديسمبر الجاري.
وينشر "مصراوي" المستندات المطلوبة للطلاب على النحو التالي:
- التوجه للمدرسة وتسليم الأوراق.
- صورة من شهادة الميلاد للطالب.
- صورة من بطاقة الأب أو ولي الأمر في حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى.
- صورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية.
- حافظة بلاستيك بكبسولة مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسي.
-
566
-
555
-
511
-
336
-
214
-
141
-
131
-
128
-
114
-
109
-
70
-
58
-
54
-
51