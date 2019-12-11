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بمناسبة انتهاء فترة عمله.. سفارة مصر بالكويت تكرم المستشار العمالي أحمد يوسف

02:45 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
بمناسبة انتهاء فترة عمله.. سفارة مصر بالكويت تكرم المستشار العمالي أحمد يوسف

سفير مصر لدى الكويت طارق القونى

كتب- يوسف عفيفي:

كرم السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، والقنصلية على رأسهم السفير هشام عسران القنصل العام، المستشار العمالي أحمد يوسف، بمناسبة انتهاء فترة انتدابه من وزارة القوى العاملة رئيسا لمكتب التمثيل العمالي.

وقدم السفير القوني وأعضاء البعثة، درع بشهادة شكر وتقدير للمستشار أحمد يوسف بهذه المناسبة على ما بذله من جهد وتفان خلال فترة عمله بدولة الكويت، وتحسين أوضاع العمالة المصرية والتعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة، والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

كما أشاد السفير وأعضاء البعثة بالروح الطيبة للمستشار العمالي على المستويين الشخصي والمهني، ما أسهم في تعزيز أوجه العلاقات المصرية الكويتية، داعين المولى عز وجل أن يوفقه في مهمته القادمة.​

طارق القوني سفارة مصر بالكويت أحمد يوسف الكويت

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