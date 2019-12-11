غدًا.. "الآثار" تحتفل باليوم العالمي للإعاقة في المتحف المصري

كتب - محمد عاطف:

تنظم غدا وزارة الآثار متمثلة في إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، برنامج أرشادي وترفيهي بعنوان: "فى المتحف.. فرحتنا تكمل بيكم"، بالمتحف المصري، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، بالتعاون مع مدرسة الوعي الأثرى للمكفوفين، والقسم التعليمي ومتحف الطفل بالمتحف المصري، والقسم التعليمي بالمتحف القبطي.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، إن البرنامج يهدف إلى ربط أصحاب القدرات الخاصة بالمتحف وتنمية مهارتهم وتعريفهم على حضارة بلادهم العريقة من خلال الجولات الإرشادية للتعريف بالمتحف وأهم القطع الأثرية به، ويشارك في الجولات أبناء جمعية نور البصيرة وجمعية أباء وأبناء ومركز التأهيل بشبرا الخيمة ومدرسة الأمل للصم.

وأضافت رباب محمود مسئول ملف ذوي القدرات الخاصة بالإدارة، أن البرنامج يتضمن أيضًا مجموعة من الورش الفنية كالنحت بالطين الأسواني، والحلى، والرسم والطباعة، بالإضافة إلى كتابة أسمائهم بالهيروغليفية داخل خراطيش كهدايا لهم.

ويختتم البرنامج بعرض مسرحي يقدمه فريق "لو كنت مكانى" لطلاب كلية التربية الخاصة بالمنصورة وعرض مواهب صوتية لذوي القدرات الخاصة من أبناء مؤسسة الشكمجية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للإعاقة هو يوم تم تخصيصه بواسطة منظمة الأمم المتحدة من أجل زيادة فهم قضايا الإعاقة ودمج أصحابها فى المجتمع والحياة الثقافية.