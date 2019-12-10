أئمة كردستان العراق يزورون مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من أئمة كردستان العراق المتدربين بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الثلاثاء، مجمع البحوث الإسلامية، واستقبلهم الدكتور نظير عياد الأمين العام، والدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد.

وألقى الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد، كلمة أوضح فيها مدى أهمية العلاقة بين مصر وإقليم كردستان - العراق، مؤكداً أن الزيارة تعد رابطاً هاماً بين الأئمة والمتدربي ومجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح الأهمية العلمية والتاريخية لهذا الصرح العلمي والدور الذي يقوم به العلماء والباحثين والقائمين على عملية المناهج والبحث العلمي، وفرز ما ينشر حول الأزهر والإسلام .

وأوصى عامر، الوفد بأن يكونوا خير حاملين للرسالة وخير مبلغين عن الأزهر وعلماءه الأجلاء، وأن دورهم والواجب المنوط بهم أن يتحلوا بإدراك مدى ما يقومون به في سبيل محاربة الفكر المتطرف والعنف والإرهاب بالعلم والفكر الأزهري الوسطي المعتدل.