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الحكومة توافق على تعديل بلائحة قانون "تنظيم الأزهر"

02:26 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الحكومة توافق على تعديل بلائحة قانون "تنظيم الأزهر"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التي يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

كما اشترط التعديل على طالب نيل أي من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وتسري أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2019/2020.

مصطفى مدبولي قانون تنظيم الأزهر مجلس الوزراء الجامعات المصرية

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