برلماني يطالب بإقالة وزيرة الصحة: فشلت في وظيفتها

كتب- محمد نصار:

طالب النائب بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب تقاعسها عن تنفيذ وعودها وموافقتها التي وقعت عليها بتحويل مستشفى البدرشين المركزي إلى مستشفى عام رغم الحصول على الموافقة مرتين.

وأكد أبوغريب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه حصل على موافقة لتحويل مستشفى البدرشين من مركزي إلى عام مرتين الأولى في عهد الوزير السابق أحمد عماد في شهر مارس 2017 والثانية في عهد الوزيرة الحالية العام الماضي ورغم مرور عام كامل إلا أن وزيرة الصحة حتى اليوم لم تنفذ موافقتها بتحويل المستشفى.

وتابع: "مستشفى البدرشين أصبحت لا تصلح لعلاج المواطنين إطلاقًا بسبب تجاهل وزيرة الصحة بتحويل المستشفى من مركزي إلى عام ليتوافر بها الإمكانيات التي تعالج المرضى"، مؤكدًا أنه لن يصمت.