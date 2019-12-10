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الحكومة تخصص 238 مليون جنيه لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية

12:44 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الحكومة تخصص 238 مليون جنيه لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء وجبات مدرسية مدارس مصطفى مدبولي

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