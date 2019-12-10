اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بـ6 أكتوبر

القاهرة- (مصراوي):

تفتتح غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، كما تطلق الوزيرة خلال الافتتاح اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة النساء، في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر لمدة 16 يومًا بداية من 25 نوفمبر الماضي إلى 10 ديسمبر الجاري.

وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر، وإيوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيًا.

ويشارك في افتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وعدد من المسئولين.​