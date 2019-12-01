​​الصحة: "الحد من انتشار العدوى" قدمت التوعية لـ12 ألف صالون تجميل وناد صحي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مرور الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى"، على 12592 صالون تجميل وناد صحي، لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، والقضاء على بؤر العدوى، بمحافظات المرحلة الأولى التسع التي تشملها المبادرة، وهي مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تضمنت مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات، ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم الأحد، أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة في تسع محافظات كمرحلة أولى وهي "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ المبادرة.

وأشار" مجاهد" إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات الحملة، التي بدأ إطلاقها في الثاني من شهر نوفمبر الماضي، والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر الحالي في محافظات المرحلة الأولى.

وأشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة، وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي، لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى حصرت صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدوري بها، والمرور الدوري عليها، موضحًا أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.​