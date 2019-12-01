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بالصور- رئيس المجر يزور دير الشايب في الأقصر

05:29 م الأحد 01 ديسمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

زار الرئيس المجري يانوش أدير، اليوم الأحد، دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) في الأقصر.

وكان في استقبال الرئيس الضيف، أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس وعدد من الرهبان.

وتجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه، وتعرف من الأنبا سلوانس على تاريخه ولا سيما الكنيسة الأثرية التي بنيت في القرن الرابع الميلادي.

رافق رئيس المجر، السيدة قرينته وابنته وسفير المجر في القاهرة، كما رافقه نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام.

الأقصر دير الشايب يانوش أدير المجر

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