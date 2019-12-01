"الوطنية للتدريب" تستقبل رئيس مجلس الدولة

إحباط تهريب 8 ساعات على أماكن حساسة بجسد راكب في مطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في زيارة للمتدربين ببرنامج المرشحين للعمل بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2014 ودفعة 2015 في إطار اللقاءات والفعاليات الخاصة بالبرنامج.

وقالت الأكاديمية، في بيان، إن الزيارة تناولت الحديث عن أهمية هذا البرنامج، وما يقدمه من خبرات عملية للمتدربين لتأهيلهم للتعامل مع التحديات المهمة، داخل المجلس قبل التحاقهم بالعمل.

وأثنى المستشار محمد حسام الدين، على ما بذلوه خلال البرنامج لاكتساب مهارات وخبرات عملية جديدة، ووجه المتدربين بضرورة بذل أقصى جهد في التدريب والحرص على اجتياز الدورة.