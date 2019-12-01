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نائب وزير الإسكان: ننفذ حاليا 20 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع

12:21 م الأحد 01 ديسمبر 2019
نائب وزير الإسكان: ننفذ حاليا 20 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع

المهندس خالد عباس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة تنفذ حاليا 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في مختلف أنحاء الجمهورية لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن وتقديم نقلة حضارية للسكان، كما تتيح الدولة أراضي للإسكان التعاوني ضمن هذه المدن للمشاركة في التنمية.

وأضاف عباس في كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، أن الدولة تعمل على دعم الإسكان التعاوني عبر توفير أراضي للجمعيات وتعديل التشريعات اللازمة لانطلاقة جديدة وطموحة لتطوير منظومة التعاونيات بصفة عامة والتعاونيات الإسكانية بشكل خاص.

وأوضح نائب الوزير للمشروعات القونية، هناك استراتيجية من قبل الدولة لدعم الإسكان التعاوني بما يمكنه من المساهمة في تنفيذ الخطة التنموية للدولة.

خالد عباس الإسكان مدن الجيل الرابع المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني

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