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    بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران بطائرة أوكرانية في شرم الشيخ

    11:28 م السبت 09 نوفمبر 2019
    بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران بطائرة أوكرانية في شرم الشيخ

    لحظة اشتعال النيران بطائرة أوكرانية في شرم الشيخ

    كتب - طه عبيد:

    حصل مصراوي على فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران بإطار طائرة تابعة لشركة "إسكاي أب" الأوكرانية، اليوم السبت، عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ.

    وقالت وزارة الطيران في بيان اليوم، إن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تدخلوا على الفور لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

    من ناحيته، أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ في مطار شرم الشيخ، بالأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق، من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق، وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

    ووجّه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين في مطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع الحريق، في إحدى إطارات طائرة أوكرانية، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، بحسب البيان.

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