تكريم رجال الخدمات الأرضية بعد السيطرة على حريق طائرة شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

كرّم الطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي، رجال الخدمات الأرضية، لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي نشب في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، قبل السيطرة على الحريق وإخماده، وإنزال الركاب دون أي مشكلات.

وقدم مدير مطار شرم الشيخ، الشكر لكل العاملين، لما لهم من دور مهم وبارز ظهر في الطوارئ، وهو ما يعكس قدراتهم في تنفيذ مهماتهم في أصعب المراحل.

واندلعت النيران في إطار طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، يعد هبوطها في مطار شرم الشيخ، وقال مصدر مسئول في وزارة الطيران المدني، إن الطائرة تابعة لشركة "إسكاي آب" الأوكرانية رحلة رقم SQP7153، وأن الحريق اندلع نتيجة تسرب زيت هيدروليك على إطار الطائرة.

وأضاف أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في المطار، أخمدوا النيران وسيطروا على الموقف، قبل امتداد الحريق إلى باقي أجزاء الطائرة.

