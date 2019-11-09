وزير الآثار: مؤتمر "علماء المصريات" حقق أهدافه

كتب - محمد عاطف:

اختتمت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، واستضافته القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري، بحضور 600 عالم آثار مصرية من ٣٠ دولة شاركوا بـ٣٧٥ ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من ١٠٠ طالب مصري وأجنبي.

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، منحت رئيسة الجمعية الدولية لعلماء المصريات، العضوية الشرفية لأستاذة علم المصريات الدكتورة فايزة هيكل، لما قدمته لعلم المصريات كما شكرت مصر ووزير الآثار على استضافة المؤتمر وعلى حسن التنظيم مما يعكس مدى اهتمام مصر الشديد بتاريخها وآثارها وحضارتها العريقة والفريدة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن سعادته بنجاح المؤتمر، موجها الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لقبوله رعاية المؤتمر وحضوره للاحتفالية الختامية له.

كما توجه بالشكر إلى العاملين بوزارة الآثار وأعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية الذين اجتهدوا من أجل إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق بمصر.

وأعرب الوزير عن شعوره بالفخر بالصورة الجميلة والحضارية للوزارة وشبابها وقدرتها على تنظيم المؤتمرات الدولية واكتساب الخبرات، موضحا أن متابعته اليومية لفعاليات المؤتمر أشارت إلى أن المؤتمر حقق الهدف المرجو منه وهو الاستفادة العلمية والتبادل العلمي والخبرات بين العلماء والدارسين وخاصة شباب الدارسين من المصريين والأجانب الذين أصبحوا نسيجًا واحدًا تجمعوا من أجل هدف واحد وهو علم المصريات، متمنياً أن تكون هذه الدورة من المؤتمر هي نقطة الانطلاق لشراكة مؤسسية حقيقية بين وزارة الآثار وجميع المعاهد والجامعات الأثرية في العالم.