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‎تجديد تعيين رئيس تحرير موقع الأعلى للاعلام عضوا بمجلس "ألسن عين شمس"

02:06 م السبت 09 نوفمبر 2019
‎تجديد تعيين رئيس تحرير موقع الأعلى للاعلام عضوا بمجلس "ألسن عين شمس"

الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب

كتب- مصطفى علي:

‎أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتجديد تعيين الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضوا بمجلس كلية الألسن بالجامعة لفترة جديدة ضمن التشكيل الجديد للمجلس، الذي ترأسه الدكتورة سلوي رشاد العميدة الجديدة للكلية. بحسب بيان.

‎يذكر أن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب هو مؤسس بوابة روزاليوسف وأول رئيس تحرير لها، وهو محاضر دولي في مجال الإعلام ويدرس بعدد من الجامعات المصرية.​

محمود المتيني جامعة عين شمس موقع الأعلى للاعلام عبدالجواد أبوكب كلية الألسن

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