خاص| 3 آلاف شقة جديدة.. تفاصيل تنفيذ وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق- صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، إن المرحلة العاجلة من تطوير جزيرة الوراق تتضمن تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، على أن يتم تخصيصهم للمواطنين الراغبين في البقاء بالجزيرة.

وأضاف الدسوقي لمصراوي، أنه من المقرر أن يتم زيادة عدد الوحدات إلى 13 ألف وحدة في مرحال التطوير التالية، على أن يكون ذلك وفقا للمخطط العام للمدينة ومراحل تطوره وفقا للاحتياجات.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع المواطنين في إطار 3 بدائل، الأول: بيع الأرض بمقابل مادي، والثاني: اختيار وحدة سكنية في إحدى المدن الجديدة والثالث: الحصول على وحدة في المدينة بعد تطويرها.

وتابع: يوجد 75 مواطنًا تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة خارج جزيرة الوراق، وتم تخصيص 55 وحدة في مدينة العبور، و20 وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة، لافتًا إلى أن هذه الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا.

ووفقا للمخطط العام الأخير الصادر من وزارة الإسكان لجزيرة الوراق، وتحديدا المنطقة السكنية، ستتضمن 3 نماذج من العمارات، الأول عمارات سكنية 4 وحدات بالدور وتتكون من أرض و10 أدوار متكررة، والنموذج الثاني 6 وحدات بالدور وهو أرض و10 أدوار متكررة.

أما النموذج الثالث، يتضمن عمارات سكنية تجارية بها 4 وحدات بالدور الواحد عبارة عن أرض و10 أدوار متكررين.

وتشمل المنطقة السكنية أيضًا مدرستين للتعليم الاساسي والثانوي، ومسجد ووحدة سكنية ومركز شباب، ومسار خدمي وتجاري.

وفي سبتمبر أعلنت وزارة الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وفي أبريل الماضي وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي أغسطس 2018 تم إعلان تولي المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز المجتمع العمراني المُنشأ على أراضي جزيرة الوراق.

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