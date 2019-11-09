مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- محمود مصطفى:

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال مفتي الجمهورية - في كلمة اليوم بهذه المناسبة الكريمة إلى العالم الإسلامي - "كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا وقلوبنا، مناسبة مولد حبيبا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد في مكة المكرمة في هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأنور، ربيع الإشراقات والبركات".

وأضاف مفتي الجمهورية - في كلمته - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما في كل صفاته رحيما بكل الأمة حيث أخبر عنه ربه عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسدت الرحمة وتجسد الحنان وتجسدت المودة والرفق واللين في شخصه.

وأوضح أن "الرسول الكريم لم يضرب أحدا قط بيده الشريفة إلا أن يكون في ميدان الحرب، وأن سيدنا أنس رضى الله عنه خدمه 10 سنين فما قال له لما فعلت هذا ولم يقل عن شئ تركه أنس لما تركته، ولهذا فإننا بهذه المناسبة الكريمة نتقدم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى أمتنا العربية والإسلامية والمصرية قيادة وشعبا وحكومة وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يشد من أزره وأن يعينه على تحمل المسئولية الكبيرة".

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