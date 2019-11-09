عودة الجثامين.. ماذا جرى في حادث مصرع 5 مصريين دهسًا بالكويت؟ (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن السفير المصري بالكويت طارق القوني، عودة جثامين المواطنين المصريين الخمسة الذين لقوا مصرعهم، الأربعاء الماضي، في حادث مروري بالكويت إلى أرض الوطن بشكل سريع.

وقال القوني لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن السفارة المصرية بالكويت، تتابع منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وحتى الآن مع الجهات المسئولة بالكويت مستحقات وتعويضات المتوفين الخمسة وليس هناك أي مشكلات تذكر والأمور ستنتهي في أقرب وقت ممكن، كما تم التواصل مع ذويهم لتسيير أي عقبات تواجهم.

من جانبه، كشف نايف عثمان، عمدة المصريين في الكويت، عن وصول المتوفين على مطاري "أسيوط وسوهاج"، وجرى دفنهم في مسقط رأسهم، معربا عن شكره للقنصلية المصرية والمستشار العمالي، ودولة الكويت في المساعدة بتسهيل إجراءات نقله الجثامين إلى مثواها الأخير، وتسهيل كافة الإجراءات والإسراع بسفرهم.

ودعا عمدة المصريين وزارة الهجرة إلى الاهتمام بملف المعاشات والتأمينات للمصريين العاملين في الخارج، وتلبية مطالب الحماية الاجتماعية والتأمين والمعاشات لهم ولذويهم، متابعا: "العمال الذين توفوا ليس هناك عائل لذويهم، ولذا يجب على الدولة أن تهتم بتشريع قانون يحمي أولادها في الخارج، وتوفير معاشات لهم لحمايتهم في حالة العودة أو الوفاة".

وكان هيثم سعد الدين، المتحدث اﻹعلامي باسم وزارة القوى العاملة، قال إن الحادث تسبب في مصرع 4 عمال في الحال، وتم نقل خامسهم بين الحياة والموت إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا.

وأوضح سعد الدين في تصريح سابق لـ"مصراي" أن الحادث جاء نتيجة انفجار الإطار الخلفي (الكاوتش) للسيارة (الميكروباص) التي كانت تنقلهم إلى أماكن عملهم بمنطقة الأحمدية بالكويت، ونزل 5 أفراد مصريين من إجمالي 12 فردا كانوا داخل السيارة، في الشارع لتغيير (الكاوتش)، وأثناء تجمعهم بجانب السيارة دهستهم شاحنة مياه كانت تسير بسرعة.

وتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض للمتوفين الـ5، فضلًا عن متابعة مستحقاتهم المالية لدى الشركة التي يعملون بها.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا، عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى أن الحادث وقع الأربعاء الماضي، في أثناء توجه ميكروباص شركة تشييد الجزيرة رقم : 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملا.

وأوضح المستشار العمالي أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغير العجلة قامت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالاصطدام بالعمال ودهسهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم: محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من أسيوط، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.

وأسماء المتوفين هم: محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط - جمال سليم عبيد رسلان، من قنا - مكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة - أحمد عبداللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج - حمادة عبداللطيف شرقاوي عبداللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج.