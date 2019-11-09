لتجنب النصب.. 13 رسالة من "السياحة" للمعتمرين عبر بوابة العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت غرفة شركات السياحة، حملة إعلامية للتوعية والتعريف بـ"بوابة العمرة المصرية الجديدة"، تحمل شعار "عمرتك من هنا"، حيث يتم تنظيم جميع رحلات العمرة من خلال البوابة التي تنطلق خلال أيام قليلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الرسائل والتعليمات التي أصدرتها غرفة شركات السياحة كالتالي:

ـ الدولة أنشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم.

ـ البوابة تضم جميع شركات السياحة المسموح لها تنظيم رحلات العمرة.

ـ الشركات السياحية هي الوحيدة المسموح لها بتنظيم العمرة تطبيقا للقانون وضوابط العمرة المصرية والسعودية.

ـ البوابة تعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين.

ـ مراقبة الشركات في تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين في حالة الإخلال مع المعتمرين.

ـ بوابة العمرة تنظم كافة أنواع التأشيرات (العمرة ـ المهرجانات والفاعليات ـ السياحة ـ الضيافة).

ـ ضرورة الدخول على بوابة العمرة للتأكد من عدم اللجوء لأي وسيط أو سمسار والتوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها بعد التأكد من وجودها على البوابة.

ـ الالتزام بالسعر المحدد لرحلتك طبقا لما هو مسجل على البوابة.

ـ استلام الباركود الخاص بك من شركة السياحة قبل ميعاد السفر.

ـ التوجه إلى شركة سياحية إذا حصلت على أي تأشيرة عمرة خارج البوابة لتنفيذ برنامج الرحلة والحصول على الباركود الخاص بك قبل السفر.

ـ الباركود تأكيد أن تأشيرتك سليمة، كما يسهل التعرف على بياناتك بالمطارات والمنافذ.

ـ صدور الباركود يضمن توفر إقامة سليمة لك بمكة المكرمة والمدينة المنورة ووجود حجز مؤكد بوسائل السفر.

ـ اللجوء لأي وسيط أو سمسار يعرضك للنصب والاحتيال.​