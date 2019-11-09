حدث ليلاً| تفاصيل 50 ساعة بحثاً عن "شهد".. واثيوبيا تبني سداً جديداً

القاهرة - (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"بتتعالج عند طبيب نفسي".. تفاصيل العثور على جثة "شهد" بنيل الوراق

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة الطالبة شهد أحمد، عن تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واقعة اختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر أمني: "الطالبة شهد" عانت من مرض نفسي بسبب فسخ خطبتها

كشف مصدر أمني مطلع على التحقيقات عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحقيقات تكشف.. كيف تعرفت أسرة "شهد" على جثتها بعد انتشالها من النيل؟

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول، لنيابات شمال الجيزة الكلية، التفاصيل الكاملة لكشف ملابسات العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بعد انتشالها من نهر النيل بالوراق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"محدش شاف شهد".. قصة 50 ساعة بحث انتهت بجثة في النيل

فجأة، ظهرت "شهد" تريند، في وقت، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن قصتها، وما جرى لها حتى تصبح حديث الجميع. لكن لم يقف تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع واقعة اختفاء الطالبة "شهد أحمد كمال" عند العثور على جثتها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شكري: مفاوضات واشنطن وضعت إطار زمني للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري، إن مباحثات واشنطن أسفرت جهودها عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاثة، ويحافظ على حقوق مصر المائية، وإذا لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة اللجوء لوساطة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مبهر ورائع".. عمرو أديب مشيدًا بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة باستاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه تنظيم مصري 100%، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق أكبر بطولتين أفريقيتين خلال عام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالصور- 600 عالم من 30 دولة يشاركون في حفل ختام مؤتمر "المصريات"

احتفل 600 عالم آثار من 30 دولة، الجمعة، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحفل ختام الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و15 من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أبو شقة: أزمة سد النهضة تُهم كل المصريين وثقتي كبيرة في الرئيس السيسي

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن أزمة سد النهضة الإثيوبي تُهم كل المصريين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تشغيله بعد شهرين.. إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بخلاف "النهضة"

قال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، إبراهام بيلعي، إن مشروع سد "جينالي داوا 3"، في الجنوب الشرقي بإثيوبيا، سيكتمل في غضون شهرين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

واشنطن تحث إيران على حل خلافاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مساء الجمعة إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بسبب المشكلات التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مايكل بلومبرج يقدّم أوراقه تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

قدّم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج، الجمعة، الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ألاباما، بحسب ما أفاد موقع الحزب في هذه الولاية الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بمئات الملايين.. موقع أمريكي يكشف ثروة عائلة ترامب

كشف موقع فوربس، ثروة عائلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وترتيب الأغنى بهم، لافتًا إلى أن إيفانكا الأبنة الأكبر للرئيس هي الأكثر ثراءً.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عزل ترامب: مدير مكتب الرئيس يتجاهل طلب الشهادة

تجاهل مايك مولفاني مدير مكتب دونالد ترامب الجمعة دعوة الكونغرس للادلاء بشهادته أمام الكونغرس في التحقيق الذي فتحه الديموقراطيون لإقالة الرئيس الأميركي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لبنان: أنباء عن عودة الحريري.. فأين الشارع من حسابات السلطة؟

تتواصل المظاهرات الغاضبة في لبنان رغم كل الإجراءات التي اتخذت بما فيها استقالة رئيس الحكومة. استقالة قد لا تكون نهائية إذا نفذت شروط الحريري حسب أنباء تسربت. فما هي شروطه، وهل سيقبل الشارع بحكومة جديدة تحت قيادته؟

للتفاصيل.. اضغط هنا