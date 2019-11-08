"الزراعة": قروض بفائدة متناقصة لأصحاب مزارع الدواجن

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قرب توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن، لإطلاق مشروع تحسين الإنتاج الداجني، من خلال إتاحة قروض ميسرة لأصحاب مزارع الدواجن.

وقالت محرز في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المشروع سيطبق في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود لجنة فنية مكونة من كافة الجهات المانحة للقرض.

وقررت وزارة الزراعة والاتحاد العام للدواجن، وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن المشروع يهدف إلى تحسين المزارع ومضاعفة القيمة الإنتاجية لتقليل الخسائر، والتي قدرت بـ20% ليتم تخفيضها إلى 5% فقط، مشيرة إلى أن القروض بفائدة متناقصة ولايوجد لها سقف وتحدد حسب مساحة المزرعة والاحتياج المطلوب، لإحداث عملية التطوير.

وتابعت: "الشروط الواجب توافرها تتمثل في السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وترخيص المزرعة، على أن يكون التقدم بطلب في مقر الوزارة أو من خلال مديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات للحصول على قروض".