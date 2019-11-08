رئيس ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل 3 مشروعات جديدة تنتهي خلال 8 أشهر

كتب- طه عبيد:

قال المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن مطار القاهرة حقق هذا العام 2018/2019 إيرادات وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه، بنسة زيادة تصل إلى أكثر من 90% عن الأعوام السابقة، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن المطار ينفذ 3 مشروعات لتطوير مباني الركاب الثلاثة، بخلاف مشروع إنشاء مبنى رقم 4.

وأوضح فوزي، أن أعمال التطويرات بمبنى الركاب رقم 1، المعروف بالمطار القديم، ستبدأ قريبًا بالتعاون مع الشركة الفرنسية التي تم اختيارها، وتشمل عمل منظومة ctx وكباري تحميل، بالإضافة إلى تغيير المنظومة بالكامل لتواكب أحدث النظم العالمية، مؤكدًا أن مقترح هدم الصالة غير موجود بالمرة حفاظًا على شكلها التاريخي، ولكن سيتم تطوير أنظمتها بالكامل وتزويدها بمناطق تجارية حديثة.

وأشار فوزي إلى أنه سيتم إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 وسيكون مبنى واحد فقط ليتم تصنيفهم داخلي محلي ودولي، قائلًا إن صالة 3 التابعة للمبنى القديم ستكون وصول وسيتم دمج الصالة مع "الآير مول" لتكون جزء من الوصول أيضًا، مُشيرًا إلى أن هذا المشروع تقدر تكلفته المالية بحوالي 200 مليون دولار.

وأضاف فوزي أن المشروع الثاني، هو مشروع ربط مبنى الركاب 2 بالجراح المتعدد الطوابق بمساحة 3 كيلو، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعة مبنى الركاب 3 لتستوعب حركة الترانزيت الإضافية والمقدر لها تكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، موضحًا أنه من المتوقع أن تكون مدة أعمال التطويرات تصل إلى 8 أشهر.

وحول تطبيق نظام تتبع الحقائب في مطار القاهرة الدولي، من خلال المنظومة التي نفذت في مطار شرم الشيخ الدولي مؤخرًا، مؤكدًا أن المنظومة تعمل بالفعل في مرحلة السفر، وأن تطبيقها في مرحلة الوصول يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى ينتهي المطار من تغيير منظومة السيور.