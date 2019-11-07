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    "انتشار سريع" بممر مطار القاهرة بسبب عطل في طائرة ينبع

    10:17 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    "انتشار سريع" بممر مطار القاهرة بسبب عطل في طائرة ينبع

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد

    شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، هبوطا اضطراريا لطائرة شركة إير كايرو القادمة من مدينة ينبع السعودية، بسبب عطل فني مفاجئ حدث بالطائرة.

    وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة إير كايرو القادمة من ينبع، يطلب فيها الانتشار السريع بالممر بعد إدراكه وجود عطل فني، وتم السماح له بالهبوط علي موقع 26 بالمهبط.

    وعلي الفور توجهت 4 سيارات من إسعاف المطار إلى مكان الهبوط، و3 سيارات إطفاء، ونجح قائد الرحلة في الهبوط بنجاح دون أي تأثير، وتم إنزال الركاب بصالة الوصول.

    مطار القاهرة الدولي هبوط اضطراري شركة إير كايرو مدينة ينبع السعودية عطل فني
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