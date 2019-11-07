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    الرئاسة تنشر فيديو وصور استقبال السيسي لملك البحرين بالقاهرة

    09:42 م الخميس 07 نوفمبر 2019
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    كتب- يوسف عفيفي:

    نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو وصور، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيبه بأخيه الملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر.

    ورحب الرئيس السيسي رحب بالملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر، مؤكداً سيادته المكانة العزيزة التي تحظي بها دولة البحرين الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، فضلاً عن الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع البحرين في شتى المجالات.

    من جانبه، عبر ملك البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً حرص البحرين على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين تربطهما علاقات المودة والأخوة.

    السيسي البحرين حمد بن عيسى

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