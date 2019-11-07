رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع وزيرة الهجرة أوجه التعاون المشترك

كتب- مصطفى علي:

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحث معها أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.

وثمن "مكرم"، الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الاتجاهات، مشيدًا بمبادرة "مصر تستطيع" التي تتطور عامًا بعد آخر.

وشددت الوزيرة، على أهمية دور الإعلام في دعم جهود الدولة ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.

وناقش الجانبان، التعاون المشترك في المبادرة الجديدة للوزارة "مصر..بداية الطريق"، والتي ستخصص نسختها الأولى لإفريقيا مطلع العام الحالي، وتم الاتفاق علي دعوة الإعلاميين والصحفيين من خريجي مركز تدريب الأفارقة، والذين وصلوا لمناصب مرموقة في بلادهم من بين خمسة آلاف خريج من مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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