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    "كشك يُشبه العشة".. مستشار الحكومة يوضح تفاصيل صورة أثارت جدلًا

    04:41 م الخميس 07 نوفمبر 2019
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    كتب - محمد سامي:

    قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود "كشك" بمدخل إحدى العمارات السكنية، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

    وأضاف يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس: "من إمبارح والناس بتشير وتبعت لي صورة عمارة الإسكان اللي اتعمل في مدخلها كشك يشبه العشة.. عموما ده مشروع إسكان قومي قديم يتبع محافظة الجيزة، اسمه مشروع إسكان أبناء الجيزة، في 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

    وأظهرت الصور التي أرفقها "يونس" قيام جهاز أكتوبر بإزالة "الكشك" من مدخل العمارة.

    كشك هاني يونس مجلس الوزراء العمارات السكنية مشروع إسكان قومي الجيزة

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