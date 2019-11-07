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    البيئة: تحرير 57 محضرًا ضد كافيهات ومطاعم مخالفة بـ3 أحياء

    12:51 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    البيئة: تحرير 57 محضرًا ضد كافيهات ومطاعم مخالفة بـ3 أحياء

    حملة تفتيشية

    كتب- محمد نصار:

    نفذت وزارة البيئة، عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالتعاون مع أحياء الزمالك والمعادي والنزهة ومصر الجديدة وشرطة السياحة وشرطة المرافق وأقسام الشرطة بتلك المناطق، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضرًا وغلق عدد من الكافيهات المخالفة للاشتراطات البيئية وفقًا لقانون البيئة.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إنه خلال الحملات المكبرة على الكافيهات والمطاعم تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود سجل بيئي، وعدم وجود موافقة بيئية فضلًا عن عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، حيث تم إحالة المخالفين لأقسام الشرطة المعنية والتنبيه على مسؤولي الكافيهات والمطاعم المخالفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات ومعايير، كما قام عدد من رؤساء الأحياء بغلق عدد من المنشآت المخالفة خلال الحملات التفتيشية.

    حملات تفتيشية وزارة البيئة مطاعم مخالفة التفتيش البيئي

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