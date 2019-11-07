السيسي يكشف: "اتحايلت على عدلي منصور علشان يترشح للرئاسة"

كتب - محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال السيسي: "اتحايلت على الرئيس عدلي منصور شهور إنه يترشحه وأنا في مكاني زي ما أنا (وزير دفاع).. أنا بقول الكلام دا وأنا عارف إنه ممكن يِزعل الرئيس عدلي، بس بقوله علشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها، لأنه تحدي كبير سواء دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة".

وأضاف الرئيس السيسي: "قولتله من فضلك سنة عدت، واترشح تاني وأنا مكاني وهعمل كل اللي يتعمل لأجل خاطر مصر وخاطرك، قالي لا يمكن؛ كده تمام وكفاية كده".

وواصل: "الحكاية مش حكاية رئيس أو نظام، على الأقل مش موجود (عندي) إن شاء الله، بل هي قضية بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، والجري بأقصى ما يمكن علشان نحطها في مكانة تليق بها".

وتابع الرئيس: "الناحية التانية مواجهة الشر وأهله؛ لأنني مش هنسى الشر وأهله، لا دلوقتي ولا من سنين طويلة فاتت، بالمناسبة من سنين طويلة والناس اللي تعرفني إني عمري ما كدبت حتى وأنا موجود في المكان اللي بيقولوا عليه أهل السياسة محتاج لوع، مفيش الكلام من دا، والنبي كان كده (في إشارة إلى الصدق والاستقامة) ونجح".